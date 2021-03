Coupe du Monde (F) : L'édition 2021 vers un report en 2022

La crise sanitaire continue d’avoir des conséquences sur le calendrier sportif mondial. Alors que plusieurs événements prévus durant l’année 2020, dont notamment les Jeux Olympiques de Tokyo et l’Euro de football, ont dû être reportés d’un an, la persistance de la menace liée au coronavirus laisse imaginer que des événements prévus en 2021 ne puisse pas avoir lieu aux dates prévues. Selon une information du site Rugbyrama, c’est ce qui devrait arriver à la neuvième édition de la Coupe du Monde féminine de rugby. En effet, alors qu’elle doit avoir lieu entre le 18 septembre et le 16 octobre prochain en Nouvelle-Zélande, la compétition phare du rugby féminin sera reportée d’un an en raison de la crise sanitaire.

Les Bleues contraintes de patienter une année de plus...

Alors que la ville d’Auckland vient d’être à nouveau confinée, provoquant le report des premières régates de la finale de la Coupe de l’America prévue dans la baie de la capitale néo-zélandaise, le contexte sanitaire actuel ne pousse pas à l’optimisme quant à une situation apaisée dans six mois. Afin de prévenir l’ensemble des nations qualifiées, mais également permettre la conclusion sécurisée des qualifications, World Rugby devrait très prochainement confirmer que la Coupe du Monde féminine 2021 aura finalement lieu en 2022, alors que des records d’affluences sont attendus par les organisateurs, notamment lors des matchs prévus à l’Eden Park d’Auckland.. Qualifiée d’office, les Bleues doivent affronter lors de la phase de poules l’Angleterre, l’Afrique du Sud et les Fidji, avec les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes qui se qualifient pour les quarts de finale.