Circuit Mondial : Une fin manquée pour les Bleus, la cinquième place à l'horizon pour les Bleues

Les Bleus sont passés à côté face aux Etats-Unis

Quatrièmes à Malaga le week-end dernier, les Bleues pourraient faire à peine moins bien à Séville. Battues ce samedi en quarts de finale par l’Angleterre, les joueuses de David Courteix sont en quête d’une cinquième place et ont fait un premier pas vers cet objectif. A l’occasion de leur premier match de classement, les vice-championnes olympiques n’ont fait qu’une bouchée du Canada. Grâce à deux essais de Camille Grassineau puis des réalisations de Lou Noël, Chloé Pelle et Anne-Cécile Ciofani ont permis aux Bleues de s’imposer très nettement (0-29). Pour la cinquième place finale de cette étape andalouse du Circuit Mondial de rugby à 7, les Tricolores devront en découdre avec la Russie, qu’elles avaient dominées lors de la phase de poules à Malaga.Cette cinquième place, les Bleus lui ont dit adieu. Après avoir vu leurs espoirs de dernier carré s’évanouir sur la dernière action face à l’Argentine, les protégés de Jérome Daret ont échoué dans leur duel face aux Etats-Unis. Les Tricolores sont totalement passés à côté de leur première période. Après l’essai de Carlin Isles dès la 1ere minute, Marcus Tupuola a corsé l’addition pour les Américains. Si Jordan Sepho a tenté de réveiller les Bleus en début de deuxième acte, Kevon Williams a de nouveau affirmé la domination des Etats-Unis sur ce match de classement. L’essai de Joachim Trouabal en fin de match restera anecdotique. Battue (19-12), l’équipe de France termine son week-end à Séville sur une contre-performance et une septième place finale. Ils se devront de réagir en avril prochain avec les étapes de Singapour puis de Vancouver.