Circuit Mondial : Un succès pour les Bleues et les Bleus pour démarrer à Séville

Les Bleus n’ont pas tremblé face au pays de Galles

Après leur quatrième place à Malaga, les Bleues ont démarré très fort à Séville. A l’occasion de leur entrée en lice dans la quatrième manche du Circuit Mondial de rugby à 7, les joueuses de David Courteix n’ont pas laissé la moindre chance à l’Espagne. Sur la pelouse du Stade Olympique de la Cartuja, les Tricolores ont donné le ton d’entrée avec deux essais en deux minutes signés Joanna Grisez. Juste avant la pause, la meilleure joueuse du monde en 2021 Anne-Cécile Ciofani s’est signalée pour inscrire le troisième essai de l’équipe de France. Les Espagnoles n’ont pas pu relever la tête en deuxième période avec Jade Ulutule puis Joanna Grisez dans la foulée qui ont creusé l’écart. Un deuxième essai d’Anne-Cécile Ciofani puis une dernière réalisation de Yolaine Yengo permettent aux Bleues de s’imposer très nettement (43-0). Un résultat qu’elles devront confirmer en fin de journée face à la Belgique avant un dernier match de poules face à l’Australie ce samedi.Si le programme des Bleues comportait deux matchs ce vendredi, celui des Bleus était plus léger. En effet, les protégés de Jérome Daret ont débuté leur tournoi avec un duel face au pays de Galles. Un match que l’équipe de France a démarré tambour battant, Jordan Sepho ouvrant le score dès la 1ere minute… puis doublant la mise deux minutes plus tard. Alors que Morgan Williams a répondu pour les Gallois, Joachim Trouabal a profité de la dernière action du premier acte pour donner seize points d’avance aux Bleus. Comme en début de match, Jordan Sepho a corsé l’addition dès l’entame de la deuxième mi-temps avant de voir Luke Treharne sauver l’honneur du pays de Galles. En fin de match, Nelson Epée puis Julien Blanc ont donné plus de relief au succès de l’équipe de France (38-12), qui affrontera le Japon puis l’Angleterre ce samedi pour conclure la phase de poules.