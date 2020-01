Circuit mondial : Les Bleus(e)s brillent à Hamilton

Le cadeau de Tavite Veredamu pour le 30e tournoi de @SachaValleau au #NZSevens@FranceRugby pic.twitter.com/4rN7UaBCVf

Les Bleues déjà en quarts



Actuellement troisième du Circuit mondial de rugby à 7, à l'issue des deux premières étapes (6eme à Dubai, 3eme au Cap), l'équipe de France masculine espère poursuivre sur sa lancée ce week-end à Hamilton en Nouvelle-Zélande.Les Français sont bien entrés dans la compétition en battant la moins bonne équipe du groupe, l'Espagne (14eme du classement mondial) sur le score de 21-17, après avoir pourtant été menés 12-7 à la pause. Tavite Veredamu, Sacha Valleau et Thibaud Mazzoleni ont inscrit les essais tricolores. Puis c'est le Canada, douzième mondial, qui s'est dressé sur la route des Bleus, et ils n'ont pu faire mieux que match nul (12-12), avec des essais de Paulin Riva et Jean-Pascal Barraque. La qualification pour les quarts de finale se jouera donc ce samedi (23h29 heure française) contre l'Irlande, qui a perdu contre le Canada avant de battre l'Espagne.Du côté des femmes, actuelles cinquièmes du classement après trois étapes (4emes à Glendale et au Cap, 5emes à Dubai), le tournoi a parfaitement commencé, avec deux victoires en deux matchs. Opposées aux mêmes équipes que leurs homologues masculins, elles ont d'abord battu l'Espagne, 7eme nation mondiale, 31-7 (doublé de Séraphine Okemba, essais de Camille Grassineau, Joanna Grisez et Jade Le Pesq) puis l'Irlande, 10eme mondiale, 35-7 (doublé de Shannon Izar, essais de Coralie Bertrand, Lina Guérin et Camille Grassineau).