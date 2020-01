Circuit Mondial : De l'argent et du bronze pour la France !

🥈 𝑫𝒆́𝒄̧𝒖𝒔, 𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒇𝒊𝒆𝒓𝒔 ! Les Bleus se sont battus avec leur cœur, mais la Nouvelle-Zélande était la plus forte ce soir. lls repartent néanmoins d'Hamilton avec une magnifique médaille d'argent ! 👏🇫🇷 #France7 #NZ7s pic.twitter.com/1fNTe4FiN8

— France Rugby (@FranceRugby) January 26, 2020



Passe au ras de Rémy Siega à Tavite Veredamu contre les @AllBlacks7s dans la finale du #NZSevens @FranceRugby pic.twitter.com/z5s7XxdvHC

— World Rugby FR (@WorldRugby_FR) January 26, 2020

Les Bleues en bronze



"C'est une nouvelle étape pour nous", déclare le coach de @FranceRugby David Courteix après la médaille de bronze des filles 🥉 au #NZSevens pic.twitter.com/MrbMXsqcpb

— World Rugby FR (@WorldRugby_FR) January 26, 2020



C'est la 1re fois que les filles de @FranceRugby remportent une 3e place 🥉 et c'était au #NZSevens ! pic.twitter.com/rQYLEuPgEc

— World Rugby FR (@WorldRugby_FR) January 26, 2020

Quelle beau dimanche pour les équipes de France de rugby à 7 à Hamilton ! Les Français ont terminé deuxièmes et les Françaises troisièmes lors de cette étape néo-zélandaise du Circuit mondial. Après avoir terminé la journée de samedi avec une victoire et un nul en phase de poule, les Bleus ont débuté celle de dimanche avec un nouveau succès, contre l'Irlande, pour finir en tête du groupe C (17-7 avec deux essais de Tavite Veredamu et un de Stephen Parez).C'est l'Angleterre que les Français ont affronté lors de cette demi-finale, et ils se sont imposés 10-5, grâce à un essai de Rémi Siega et un autre de Teddy Bouhraoua à 40 secondes de la fin. Pour leur première finale à Hamilton, la France avait l'honneur d'affronter le pays-hôte et vainqueur de la dernière étape, au Cap, et il n'y a pas eu de miracle.La France termine donc cette troisième étape de la saison avec une très belle deuxième place ! Voilà les Bleus deuxièmes ex-aequo avec l'Afrique du Sud au classement général, avant l'étape de Sydney le week-end prochain.Du côté des Françaises, la journée a commencé par une défaite 21-19 contre le Canada (essais de Shannon Izar, Jade Le Pescq et Lina Guérin), qui leur a toutefois permis de terminer meilleures deuxièmes et donc se qualifier pour les demi-finales (il n'y a que trois poules dans la compétition féminine, contre quatre chez les hommes). Mais les Bleues sont tombées contre la Nouvelle-Zélande, victorieuse des étapes de Dubai et du Cap, sur le score de 19-7 (essai de Camille Grassineau pour la France).Les Bleues l'ont emporté 19-14, avec des essais de Lina Guérin, Shannon Izar et Coralie Bertrand. Quel beau week-end ! Et pourquoi pas faire mieux la semaine prochaine en Australie ?