Carnet noir : Décès de l'ancien international samoan Jake Grey

We are very saddened to hear one of our Manu Samoa aiga Jake Grey has lost his battle with cancer today at Motootua Hospital.

On behalf of Lakapi Samoa and Manu Samoa we send our deepest condolences to his aiga and praying for God's comfort during this difficult time. RIP Uso! pic.twitter.com/BAgeMTsf7f



— Manu Samoa (@manusamoa) December 19, 2021

Le monde du rugby est en deuil. Trois jours après l’annonce du décès du Tongien et ancien joueur de Pau, Taniele Moa (36 ans), une autre nouvelle dramatique vient secouer le microcosme du sport au ballon ovale. Jake Grey, ancien pilier international samoan, est décédé à 37 ans des suites d’un cancer. La sélection des Samoa a annoncé cette triste information ce dimanche via ses réseaux sociaux. « Nous sommes très attristés d'apprendre qu'un de nos frères Manu Samoa, Jake Grey, a perdu son combat contre le cancer aujourd'hui à l'hôpital de Moto’otua (Samoa). Au nom de Lakapi Samoa (la Fédération samoane) et de Manu Samoa (la sélection), nous envoyons nos plus sincères condoléances à sa famille et prions pour le réconfort de Dieu pendant cette période difficile. Repose en paix Uso ! », peut-on lire dans son tweet.Passé par le club d’Enisey, Grey a joué cinq rencontres de Champions Cup avec la formation russe lors de la saison 2016-2017. Un exercice qui a vu son club rencontrer le CA Brive. Il a porté le maillot de la sélection samoane entre 2014 et 2017 à 18 reprises. Le Samoan a connu sa première cape avec le 30 mai 2014 contre le Japon à l'occasion d'un test-match remporté par les Nippons (33-14).