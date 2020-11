Autumn Nations Cup : L'Irlande fait le boulot contre la Géorgie

L’Irlande s’est préparée pour l’Écosse

L’Aviva Stadium de Dublin était le théâtre d’un match sans enjeu ce dimanche (15h00) entre ses résidents irlandais et la Géorgie. Assuré de terminer deuxième du groupe A de l’Autumn Nations Cup, le XV du Trèfle savait déjà qu’il affrontera l’Écosse pour décrocher la troisième place de la compétition. Cependant, les protégés d’Andy Farrell ont souhaité faire le job en s’adjugeant une deuxième victoire en trois matchs.. Le demi d’ouverture de l’Ulster a ouvert le score en se jetant dans l’en-but à proximité des poteaux.Il a également rendu une belle copie au pied (deux pénalités et deux transformations). En tête à la mi-temps (20-7), l’Irlande a marqué le pas dans le second acte, en attestent seulement les trois petits points ajoutés au tableau de score par Ross Byrne. L’essai géorgien de Giorgi Kveseladze - le seul de sa sélection dans la phase de poules de la compétition – n’est qu’anecdotique. Score final : 23-10 pour l'Irlande.. La Géorgie, quant à elle, affrontera pour la 7eme place les Fidji, qui en raison de cas de Covid-19, ont perdu leurs trois rencontres de poules par forfait.Irlande 8Pays de Galles 4Géorgie 0- Pays de Galles : 32-9- Géorgie : 40-0- Irlande : 18-7- Géorgie : 18-0Pays de Galles -: 13-24- Géorgie : 23-10Géorgie - FidjiIrlande - EcossePays de Galles - ItalieAngleterre - France