Autumn Nations Cup : Le groupe de 31 pour l'Angleterre

Le groupe des 31 pour l'Angleterre



La tournée d'automne du XV de France va prendre fin dimanche prochain avec le match pour la première place de l'Autumn Nations Cup contre l'Angleterre à Twickenham. Ce dimanche après-midi, le staff des Bleus a dévoilé le groupe de 31 joueurs qui préparera ce "Crunch". Un "Crunch" que ne pourront pas disputer Baptiste Serin, le capitaine lors de la victoire contre l'Italie samedi soir, et Teddy Thomas, car ils ont déjà joué trois matchs cet automne, soit la limite fixée par l'accord entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale. Le demi de mêlée de Toulon et l'ailier du Racing 92 sont remplacés dans le groupe par le Clermontois Sébastien Bézy (7 sélections) et le Lyonnais Pierre-Louis Barassi (1 sélection). Parmi les autres changements, le Toulonnais Anthony Etrillard (0 sélection) remplace Teddy Baubigny en première ligne, le Bayonnais Guillaume Ducat (0 sélection) vient s'ajouter à la liste des deuxièmes lignes, le Toulousain Selevasio Tolofua (0 sélection) remplace Fabien Sanconnie en troisième ligne et Donovan Taofifenua (Racing 92) vient s'ajouter à la ligne des ailiers. Brice Dulin sera le seul arrière de la liste.Premières lignes : Dorian Aldegheri (Toulouse), Uini Atonio (La Rochelle), Pierre Bourgarit (La Rochelle), Anthony Etrillard (Toulon), Peato Mauvaka (Toulouse), Rodrigue Neti (Toulouse), Ali Oz (Racing 92), Hassane Kolingar (Racing 92)Deuxièmes lignes : Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles), Guillaume Ducat (Bayonne), Killian Geraci (Lyon), Baptiste Pesenti (Pau), Swan Rebbadj (Toulon)Troisièmes lignes : Anthony Jelonch (Castres), Sekou Macalou (Stade Français), Selevasio Tolofua (Toulouse), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles), Sacha Zegueur (Oyonnax)Demis de mêlée : Baptiste Couilloud (Lyon), Sébastien Bézy (Clermont)Demis d'ouverture : Louis Carbonel (Toulon), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles)Centres : Pierre-Louis Barassi (Lyon), Jean-Pascal Barraque (Clermont), Jonathan Danty (Stade Français), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles)Ailiers : Alivereti Raka (Clermont), Matthis Lebel (Toulouse), Gabin Villière (Toulon), Donovan Taofifenua (Racing 92)Arrières : Brice Dulin (La Rochelle)