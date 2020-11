Autumn Nations Cup : La compo contre l'Italie

C'est bel et bien la composition attendue qui a été dévoilée ce jeudi par Fabien Galthié à deux jours du match contre l'Italie. Le sélectionneur du XV de France ne pouvant pas faire jouer ceux qui ont disputé les trois matchs (avec trois victoires à la clé) contre le pays de Galles, l'Irlande et l'Ecosse en vertu de l'accord passé entre la FFR et la LNR, il a donc dû injecter du sang neuf pour cette rencontre contre la Squadra Azzura dans le dernier match de poule de l'Autumn Nations Cup au Stade de France, où l'objectif sera de l'emporter pour finir en tête du groupe. Dans cette équipe expérimentale, pas moins de cinq joueurs titulaires vont honorer leur première sélection : le pilier gauche de Toulouse Rodrigue Neti (25 ans), le deuxième ligne de Lyon Killian Geraci (21 ans), le deuxième ligne de Pau Baptiste Pesenti (23 ans), le centre de Clermont Jean-Pascal Barraque (29 ans) et l’ailier de Toulon Gabin Villière (bientôt 25 ans). Pour Barraque, précision qu'il s'agira d'une première titularisation en rugby à XV, puisqu'il compte déjà 127 sélections en équipe de France de rugby à VII.

Le grand retour de Dulin et Danty

Ce XV de départ ayant une moyenne d'âge de 24 ans et comptant 6 sélections en moyenne, le sélectionneur a choisi de faire jouer les automatismes en clubs pour tenter de faire gagner du temps d'adaptation à cette équipe. Ainsi, la première ligne sera 100% toulousaine (avec Peato Mauvaka et Dorian Aldegheri aux côtés de Neti) et la charnière sera celle qui a fait briller Bordeaux-Bègles jusqu'en 2019, à savoir Baptiste Serin (le capitaine en l'absence de Charles Ollivon) à la mêlée et Matthieu Jalibert à l'ouverture. Contrairement à dimanche dernier, où Thomas Ramos avait buté en Ecosse, c'est Jalibert qui butera contre l'Italie. A l'arrière, Bruce Dulin (29 sélections) va revêtir le maillot bleu pour la première fois depuis juin 2017, alors que Jonathan Danty, au centre, va fêter sa première sélection depuis juin 2016. La troisième ligne ne sera pas inexpérimentée en bleu, mais presque, avec une sélection pour Sekou Macalou, deux pour Anthony Jelonch et deux pour Cameron Woki. A noter que les deux joueurs du Racing 92 Olivier Klemenczak et Fabien Sanconnie, blessés lors de l'entraînement à haute intensité de mercredi, ne figurent pas sur la feuille de match.



🇫🇷🇮🇹 VOTRE XV DE DÉPART !

Voici la composition du #XVdeFrance pour le dernier match à la maison en 2020 🏠



L'objectif est simple : Aller en finale à Twickenham !#NeFaisonsXV pic.twitter.com/gheSnaY5oK



Dulin - Thomas, Barraque, Danty, Villière - (o) Jalibert, (m) Serin - Macalou, Jelonch, Woki - Pesenti, Geraci - Aldegheri, Mauvaka, NetiBaubigny, Kolingar, Atonio, Cazeaux, Rebbadj, Couilloud, Carbonel, Moefana