Autumn Nations Cup : Avec Couilloud et Raka contre l'Angleterre ?

Il faut s'y faire. Aussi alléchante soit-elle sur le papier, la finale de cette Autumn Nations Cup première du nom, dimanche à Twickenham entre la France et l'Angleterre, opposera uniquement en réalité l'équipe B des Bleus au XV de la Rose. La faute à cette fameuse convention signée entre la LNR et la FFR sur fond de conflit longtemps interminable à propos de la fenêtre internationale de cet automne et contraignant les joueurs retenus par Fabien Galthié à devoir se contenter de trois feuilles de match au maximum.

C'est ainsi que Baptiste Serin et Teddy Thomas sont venus s'ajouter samedi dernier à la déjà longue liste des internationaux français au repos forcé alors que les tests ne sont pas terminés. Pour remplacer le demi de mêlée de Toulon et l'ailier du Racing 92, le sélectionneur des Bleus a plusieurs options pour les deux postes. Baptiste Couilloud et Sébastien Bézy postulent ainsi au numéro 9 face aux Anglais. Toutefois, le joueur du LOU semble partir avec une nette longueur d'avance sur le Clermontois, qui devrait se contenter d'un rôle de remplaçant au coup d'envoi dimanche.

Raka préféré à Lebel et Taofifenua ?



Le Lyonnais pourrait même faire coup double en honorant cette première titularisation chez les A avec le brassard de capitaine autour du bras de surcroît. A condition pour Couilloud que Galthié décide de lui confier ce rôle à lui plutôt qu'au troisième ligne castrais Anthony Jelonch, promu capitaine en cours de match samedi dernier au Stade de France après la sortie de Serin. Pour pallier l'absence de Thomas sur l'aile, l'ancien manageur du RCT pourrait avoir davantage de mal à trancher. Si la titularisation d'Alivereti Raka semble s'imposer, le Clermontois aux 4 sélections, n'est pas pour autant le seul à pouvoir prendre le relais du Racingman, auteur du quatrième essai français samedi contre l'Italie.

Le jeune Toulousain Matthis Lebel, double champion du monde junior, pourrait ainsi être lancé dans le grand bain. Mais Galthié dispose également de la solution Donovan Taofifenua, au même titre qu'il peut également déplacer sur l'aile Yoram Moefana (UBB), entré en jeu à son poste de trois-quarts centre samedi. Avantage Raka néanmoins.