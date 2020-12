Autumn Nations Cup - Angleterre : Joseph forfait, Marchant et Umaga de retour

La finale de l'Autumn Nations Cup, dimanche à Twickenham entre l'Angleterre et la France (16h00, heure française), s'annonce déséquilibrée, mais cela reste une finale tout de même. Les Bleus sont contraints de se déplacer avec une équipe bis en raison de l'accord entre la Fédération et la Ligue qui interdit aux joueurs de disputer plus de trois matchs internationaux cet automne, alors que les Anglais devraient aligner une équipe quasi-type. Le sélectionneur Eddie Jones a retenu un groupe de 33 pour ce "Crunch", qui sera sur la lancée de ses trois matchs de poules victorieux. On retrouve ainsi dans ce groupe seize joueurs qui ont participé à la finale de la Coupe du Monde perdue contre l'Afrique du Sud il y a un peu plus d'un an !

Joseph blessé, première convocation pour Barbeary

Le principal absent de cette partie sera Jonathan Joseph, le centre ou ailier de 29 ans, qui s'est blessé lors de la victoire 24-13 contre le pays de Galles samedi. Joe Marchant, le centre de 24 ans, et Jacob Umaga, l'ouvreur de 22 ans (neveu de Tana Umaga), font en revanche leur retour de blessure. Si de nombreux Bleus pourraient fêter leur première ou deuxième sélection dimanche, un seul joueur anglais fait sa première apparition dans le groupe, le pilier de 20 ans Alfie Barbeary. Le XV de la Rose partira largement favori de cette rencontre, où il pourra bénéficier, en plus, du soutien de 2000 supporters, suite à l'allègement des contraintes sanitaires décidées par le gouvernement.



Le groupe des 33 Anglais :



Arrières : Joe Cokanasiga, Elliot Daly, Owen Farrell (c), George Ford, Ollie Lawrence, Max Malins, Joe Marchant, Jonny May, Alex Mitchell, Dan Robson, Henry Slade, Ollie Thorley, Jacob Umaga, Anthony Watson, Ben Youngs



Avants : Alfie Barbeary, Luke Cowan-Dickie, Tom Curry, Ben Earl, Charlie Ewels, Ellis Genge, Jamie George, Jonny Hill, Maro Itoje, Joe Launchbury, Joe Marler, Kyle Sinckler, Will Stuart, Sam Underhill, Billy Vunipola, Mako Vunipola, Harry Williams, Jack Willis