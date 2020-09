Australie : Rennie ne change pas de capitaine

Rennie ne garantit toutefois rien pour Hooper

Si l’entraîneur des Wallabies a changé, ça ne sera pas le cas du capitaine. Nommé à la tête de la sélection australienne de rugby à XV, Dave Rennie a confirmé que Michael Hooper sera son capitaine. Une décision qui, contrairement aux critiques dont a fait l’objet Michael Cheika durant ses six années à la tête des Wallabies, n’est pas liée à son appartenance aux Waratahs mais à la volonté du nouveau staff de compter sur son expérience en vue de la prochaine Coupe du Monde, organisée en France à l’automne 2023. « Je pense que Michael Hooper a été excellent, a confié Dave Rennie dans un communiqué de Rugby Australia. Il est solide et passionné par l’équipe. A nos yeux, il coche beaucoup de cases. »Capitaine des Wallabies à 46 reprises lors de ses 99 sélections, Michael Hooper ne bénéficie pas non plus d’un blanc-seign de la part de Dave Rennie. S’il jouera le 11 octobre prochain face à la Nouvelle-Zélande pour la Bledisloe Cup, le capitaine australien devra démontrer sur le terrain qu’il est l’homme de la situation. « Je pense que ne pas être le leader des Waratahs a été une bonne chose pour lui, ça lui a donné une chance de réfléchir sur sa manière de diriger et comment il se comporte avec les arbitres. Il devra toujours gagner le droit de jouer et c’est ce qu’il arrive à faire jusqu’à présent, ajoute Dave Rennie. Nous n’avons pas peur de prendre des décisions difficiles mais nous choisissons également quelqu’un que nous croyons avoir la capacité de dominer son maillot, c’est ce qui justifie notre décision. » Après une Coupe du Monde 2019 manquée, avec une élimination face à l’Angleterre dès les quarts de finale, l’Australie doit se reconstruire et Dave Rennie compte sur l’expérience pour y parvenir.