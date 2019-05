Australie: Folau viré pour ses propos homophobes

Après avoir promis "l'enfer" aux homosexuels (entre autres), Israel Folau a vu son contrat être rompu par la fédération australienne.

L'arrière star des Wallabies, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, a été entendu par un jury de trois personnes, qui a choisi de le sanctionner lourdement.

Auteur de 32 essais en 62 sélections, Folau, 30 ans, ne disputera pas la prochaine Coupe du monde et son avenir dans le rugby est en suspens.

Breaking: Israel Folau set to be sacked by Rugby Australia https://t.co/03EzjperLq