Angleterre : Le championnat reprendra le 14 août

C’est par un Harlequins – Sale que reprendra la Premiership ! Après 159 jours de pause forcée pour cause de pandémie de coronavirus, le championnat d’Angleterre va reprendre le vendredi 14 août prochain. Quatre autres matchs suivront le samedi, et un le dimanche. Des rencontres qui se dérouleront à huis clos, bien sûr. « Dans un mois, nous aurons la joie de ramener le rugby aux fans et de revoir nos joueurs en compétition. Le championnat sera de retour un peu plus tôt que prévu. Je remercie les joueurs, les clubs, les partenaires et la Fédération pour leur soutien tout au long de cette période, et nous sommes désormais optimistes sur le fait que la reprise se fera en sécurité », s’est réjoui le président de la Premiership, Darren Childs. La finale aura lieu le 24 octobre, soit une semaine après les finales de Coupe d’Europe. A ce jour, trois clubs anglais sont encore engagés en Champions Cup (Exeter, Northampton, Saracens) et deux en Challenge Cup (Leicester, Bristol).

Exeter était leader

La dernière journée de championnat disputée en Angleterre était le 8 mars, et il s’agissait de la 13eme journée. Il en reste donc encore neuf à disputer. Au moment de l’interruption, Exeter était en tête, avec cinq points d’avance sur Sale et sept sur Bristol. Rappelons que les Saracens, derniers avec -63 points (ils ont reçu une pénalité de 105 points pour manquement aux règles du salary-cap) sont d’ores et déjà relégués.