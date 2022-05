Angleterre : Jones pourrait être remplacé par Borthwick

Exclusive: Borthwick in pole to be Eddie’s successor

Borthwick has emerged as the clear front runner to take over as England coach from Eddie Jones when he stands down after the World Cup next year | @neilfissler



Full story ⤵️⤵️⤵️https://t.co/4SnTsJMYBt pic.twitter.com/HMS3mUr10X



— The Rugby Paper (@TheRugbyPaper) May 22, 2022

Borthwick permettrait une continuité

Qui va succéder à Eddie Jones ? La Fédération Anglaise de rugby (RFU) a d’ores-et-déjà lancé le processus menant à la nomination d’un nouveau sélectionneur du XV de la Rose, qui prendra la suite du technicien australien. L’objectif est d’imiter ce que la Fédération Française de rugby a fait en amont du dernier Mondial, c’est-à-dire nommer un nouveau sélectionneur avant le tournoi afin de permettre une transition apaisée. Alors que Ronan O’Gara, actuel entraîneur de La Rochelle, a récemment confié qu’il ne fermerait pas la porte si la RFU le contactait pour prendre la tête du XV de la Rose, un autre nom vient de fleurir dans la presse britannique. En effet, selon les informations de la publication The Rugby Paper, le nom de Steve Borthwick serait très bien placé dans la liste des prétendants au poste de sélectionneur de l’Angleterre à compter de la fin de l’année 2023.Actuel entraîneur des Leicester Tigers, leader du championnat d’Angleterre avec trois points d’avance sur les Saracens avec une journée encore à disputer avant la phase finale, Steve Borthwick serait une solution apportant un semblant de continuité au XV de la Rose. En effet, l’ancien deuxième-ligne international (57 sélections) a été un membre du staff d’Eddie Jones entre 2016 et 2020 dans un rôle d’entraîneur des avants avec la victoire lors du Tournoi des 6 Nations en 2016 et 2017. Une telle nomination serait également une récompense pour le technicien de 42 ans, qui a totalement relancé les Leicester Tigers, avant-dernier de la Premiership à l’occasion de la saison 2018-2019 et qui caracole désormais en tête de l’élite du rugby professionnel anglais. Une décision devrait ainsi intervenir en amont de la prochaine Coupe du Monde, afin d’organiser la transition dans les meilleures conditions.