All Blacks: Carter nouveau conseiller

Une aide précieuse pour des champions du monde en difficulté. Sonnés par leur lourde défaite (47-26) face à l’Australie dimanche à Perth pour leur dernier match du Rugby Championship et leur inhabituelle troisième place dans ce tournoi derrière le vainqueur sud-africain et les Wallabies, les All Blacks ont annoncé ce mercredi avoir fait appel à leur ancienne gloire Dan Carter pour la Coupe du Monde.

L’ancien demi d’ouverture va se concentrer sur ses successeurs au poste, Beauden Barrett et Richie Mo’unga: "Je me réjouis vraiment de l'avoir ici pour qu'il discute avec nos créateurs de jeu", a déclaré le coach assistant Ian Foster. "Il a beaucoup d'expérience en Coupe du monde, et je voulais l'avoir autour de nous, pour parler notamment à Beauden et Richie sur ce que cela signifie de guider une équipe à travers une campagne mondiale où les attentes sont hautes. Qui de mieux que lui pour raconter cette histoire ?", a-t-il conclu.

Carter s’est retiré du rugby international en 2015 après un titre de champion du monde et 112 sélections pour le pays du long nuage blanc. Les Blacks retrouvent les Australiens dès ce samedi à l’Eden Park dans le cadre de la Bledisloe Cup, avant de continuer leur préparation pour affronter au Japon l'Afrique du Sud, l'Italie, la Namibie et le Canada dans la poule B.