A Nice, les Bleus débutent par une promenade

Du jeu, des sourires, une large victoire. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais dans le contexte de sinistrose dans lequel est plongé le XV de France depuis plusieurs années, il ne faut pas faire la fine bouche après ce succès obtenu face à l'Ecosse (32-3), samedi soir, pour la première rencontre de préparation des Bleus avant la Coupe du monde au Japon. Face à un XV du chardon remanié, la victoire des coéquipiers de Jefferson Poirot, le capitaine d'un soir, était attendue, mais la manière était au rendez-vous. Et la suite dira s'il on a bel et bien assisté à une étincelle, au début de quelque chose, ou à un feu de paille.

Ça démarre fort ! Essai d'Alivereti Raka d'entrée pour les Français, son tout premier chez les Bleus !



Le live à suivre ici : https://t.co/ZhGLcmI9x9#FRAECO #NeFaisonsXV #Francetvsport #Rugby pic.twitter.com/EwCjtzRViy — France tv sport (@francetvsport) August 17, 2019

En attendant, pour ce XV de France quelque peu new-look, pour la première sortie du duo Brunel-Galthié, l'entame a été réussie, à l'image des débuts sous le maillot tricolore d'Alivereti Raka, qui n'aura même pas eu besoin de deux minutes pour inscrire son premier essai en bleu (7-0, 3e). Le Clermontois a mis son équipe sur orbite, lançant une première période réjouissante, où l'on verra Maxime Médard marquer en coin (15-0, 22e), puis Grégory Aldritt venir récompenser le travail des "gros" en aplatissant après un maul, sur une touche (20-3, 33e). Auteur d'un doublé face à ces mêmes Ecossais lors du Tournoi, le Rochelais a confirmé qu'il avait sa place chez les Bleus, au cœur d'une troisième-ligne qui a donné de belles garanties au staff tricolore.

On a une bonne base de travail, mais on sait qu'on n'a rien fait du tout

La seconde période, comme souvent dans un tel contexte, aura été un peu moins aboutie, mais les Bleus ont ajouté deux beaux essais: d'abord par Médard, pour le doublé, après un mouvement collectif initié par Camille Lopez (25-3, 48e), puis avec un exploit individuel de l'insaisissable Damian Penaud, qui a pris de vitesse à peu près la moitié de l'équipe écossais, avant d'offrir l'essai à un autre hyperactif, Antoine Dupont (32-3, 61e). Cinq essais inscrits, aucun encaissé. Le compte y est, même si tout cela demande avant tout confirmation. A commencer par la revanche dans une semaine, à Murrayfield, contre des Ecossais qui auront un autre visage.

"C'est satisfaisant, confirme Poirot, interrogé France 2. On voulait être propre, on l'a été. Maintenant, il faudra être meilleurs à chaque sortie. On a une bonne base de travail, mais on sait qu'on n'a rien fait du tout. On cherchait un match pour construire dessus, on l'a. On a notre socle."