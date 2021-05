Coupe du Monde : La Fédération Australienne a lancé sa candidature pour 2027

La Coupe du Monde pour relancer l’économie du rugby en Australie

L’Australie rêve d’accueillir les plus grands événements sportifs dans les années à venir. Alors que Brisbane a déjà lancé les négociations avec le Comité International Olympique en vue des JO 2032 et que la Coupe du Monde féminine de basketball aura lieu sur l’ile-continent en 2022, la Fédération Australienne de rugby (Rugby Australia) a officiellement lancé sa candidature pour organiser la Coupe du Monde de rugby en 2027. « C'est un grand jour pour tous les Australiens car nous levons officiellement la main pour nous porter candidats à l'organisation du troisième plus grand événement sportif au monde », a confié le président de Rugby Australia Hamish McLennan dans un communiqué. Après avoir partagé avec la Nouvelle-Zélande l’organisation de la première édition en 1987, l’Australie compte accueillir seule un tel événement pour la deuxième fois, 24 ans après le sacre de l’Angleterre en 2003. Double championne du monde en 1991 et 1999, l’Australie veut compter sur cette échéance pour retrouver sa place dans le concert du rugby mondial.Mais les objectifs de cette candidature ne sont pas uniquement sportifs. En effet, durement touchée par la crise économique liée à la mise sur pause pendant de longs mois de ses activités, Rugby Australia est en difficulté et compte sur la Coupe du Monde 2027 pour se relancer. « La Coupe du monde 2027 est l'événement d'une génération, et l'accueillir est une opportunité rare qui générera des retombées économiques importantes pour notre pays », a ajouté Hamish McLennan. De plus, une telle réussite permettra à Rugby Australia de laisser derrière ses récents déboires tels l’affaire Israel Folau ou la mauvaise gestion de la fédération sous la férule de Raelene Castle, qui a depuis quitté ses fonctions. Toutefois, l’Australie ne sera pas la seule candidate à l’organisation de la Coupe du Monde 2027. Alors que l’Argentine a fait machine arrière pour favoriser cette candidature australienne et que l’Afrique du Sud a très tôt renoncé après avoir échoué dans la course à l’édition 2023, la Russie est également sur les rangs. World Rugby aura alors un choix à faire entre une nation établie et un potentiel de croissance pour le rugby.