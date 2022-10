Coupe du Monde (F) : Hermet, Trémoulière et Darracq retiennent essentiellement une prestation aboutie

𝗘𝗡 𝗥𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗦!!

Victoire de notre #XVdeFrance qui s'impose face aux Fidji lors du dernier match de poule

Félicitations les filles



France Rugby, October 22, 2022

Darracq : « La copie est quand même de belle qualité »

Les Bleues ont terminé sur les chapeaux de roues. Grâce à sept essais inscrits, les joueuses de Thomas Darracq ont étrillé les Fidji (44-0) pour conclure la phase de poules de la Coupe du Monde. Toutefois, cette rencontre réussie n’est pas dénuée de leçons. « Cette fois, on a su capter les ballons. Il faudra juste gommer ces petites erreurs de main qui nous privent de points à la fin et même sur tout le match, a confié la demi d’ouverture Jessy Trémoulière dans des propos recueillis par l’AFP. Il y a juste à régler ces petits détails qui vont peut-être nous coûter cher à la fin. » Capitaine de la sélection tricolore, Gaëlle Hermet, quant à elle, tire essentiellement du positif de cette victoire qui valide la place en quarts de finale le week-end prochain. « Je suis plutôt fière parce qu'on avait hâte de jouer ce match-là, a déclaré la troisième-ligne à l’AFP. On savait qu'on allait tomber face à une équipe qui était capable de nous produire ce qu'elles nous ont produit ce (samedi) soir, c'est-à-dire du jeu à l'instinct. Et aujourd'hui (samedi), je pense qu'on a réussi à attaquer les espaces qu'on voulait attaquer donc le contrat est rempli. On s'était dit qu'il fallait qu'on aille chercher cette victoire et c'est chose faite, donc je suis très fière de l'état d'esprit du groupe encore une fois. »Une semaine après la défaite face à l’Angleterre malgré une belle prestation défensive, Thomas Darracq a salué ses joueuses, qui ont su « se lâcher un peu plus » face aux Fidjiennes. « On a pu montrer de belles choses et ça fait plaisir à voir, cette deuxième mi-temps aussi, a confié le sélectionneur des Bleues dans des propos recueillis par l’AFP. On est très satisfait de ce match. Les filles ont pris beaucoup plus de risques. » Toutefois, à l’image de sa numéro 10, le patron des Bleues a regretté « pas mal de petites scories près des lignes où on doit marquer beaucoup plus d’essais ». « Il y a des fautes sur les libérations sur les mêlées, des touches qui sont mal maîtrisées à des moments où on est proche des lignes, a résumé Thomas Darracq. C'est dommage de pas avoir pu encore plus scorer parce que ce (samedi) soir les filles le méritaient. Mais bon, la copie est quand même de belle qualité ce (samedi) soir et on est très satisfait d'avoir vu ce nouveau visage resplendissant de cette équipe. » Le XV de France féminin se projette désormais vers les quarts de finale, avec l’adversaire qui sera connu de dimanche au terme de la phase de poules.