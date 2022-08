Coupe du Monde 2023 : Le dernier qualifié sera connu le 18 novembre

🚨 Le programme pour la dernière place à la #RWC2023 est connu ! 🚨

Voici le calendrier des équipes qui participeront au dernier tournoi de repêchage pic.twitter.com/8cKXfljJgB

— Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) August 31, 2022

Un dernier qualifié pour la poule C

Le programme (en heure française)

Dimanche 6 novembre

Samedi 12 novembre

Vendredi 18 novembre

Qui disputera l'édition 2023 de la Coupe du Monde de rugby masculin, qui se déroulera du côté de la France ? Pour le moment, 19 des 20 pays qualifiés sont d'ores et déjà connus. Mais le 20eme et dernier ne devrait pas beaucoup tarder avant de livrer son identité. La date précise est même le 18 novembre prochain. En effet,, dans l'optique de ce fameux Mondial. Cette compétition aura lieu durant un total de trois journées, à savoir le dimanche 6, le samedi 12 et le vendredi 18 novembre prochains, du côté du Sevens Stadium de Dubaï. Quatre équipes seront concernées et elles s'affronteront même toutes.C'est la mieux classée qui décrochera ensuite ce fameux dernier ticket pour disputer cette édition 2023 de la Coupe du Monde, du côté de la France. Ces quatre équipes ayant été repêchées pour prendre part à ce Tournoi de Qualification Final sont les(33eme). Lors de la première journée, qui aura lieu le dimanche 6 novembre prochain, les Etats-Unis défieront le Kenya, avant que le Portugal n'affronte Hong Kong. Ce fameux dernier qualifié prendra ensuite directement place dans le groupe C de cette Coupe du Monde 2023, en compagne du pays de Galles, de l'Australie, des Fidji mais également de la Géorgie.États-Unis - KenyaPortugal - Hong KongPortugal - KenyaÉtats-Unis - Hong KongHong Kong - KenyaÉtats-Unis - Portugal