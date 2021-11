Coupe du Monde 2023 - Irlande : Sexton, un centenaire indécis

Ce samedi, Jonathan Sexton devrait honorer sa 100eme sélection en équipe d’Irlande, lors du match contre le Japon dans le cadre de la Tournée d’automne. Douze ans après ses débuts internationaux, le légendaire ouvreur de 36 ans ne sait toujours pas s’il ira jusqu’à la Coupe du Monde 2023 en France, et préfère attendre encore quelques mois avant de se décider, comme il l’a confié en conférence de presse. "En ce moment, j’adore ce que je fais. J’adore m’entraîner, mon corps va bien, mon esprit aussi. Dans un monde idéal, j’adorerais continuer. Ce que j’ai appris de l’année dernière, c’est que vous ne pouvez rien prévoir trop à l’avance. Je prends match par match, saison par saison. La Fédération a été très bonne avec moi depuis sept ans, depuis que je suis rentré de Paris. On a pris une décision à la fin du dernier Tournoi des 6 Nations et je ne pense pas que ce sera différent cette année. Attendons la fin du Tournoi 2022 et voyons où nous en sommes.

J'ai dû attendre longtemps pour avoir ma première sélection et j'aurais été heureux d'en avoir une seule. Jamais de la vie je n’aurais pensé que je jouerais encore aujourd’hui. Mais au cours des dernières années, j’ai pris saison par saison. J'étais dégoûté de rater le match contre la France l'année dernière parce que je savais que si j'avais gardé la forme, j'aurais joué mon 100eme match contre l'Angleterre. Mais tout arrive pour une raison et j'espère qu'obtenir ma 100e sélection devant du public sera plus que spécial. J'essaie de me concentrer sur le match, je ne veux pas m'éloigner de l'importance de ce match."

Quid de son avenir en club ?



Qu’il prolonge ou non son aventure internationale avec l’Irlande, Jonathan Sexton devra également se décider quant à son avenir en club, puisqu’il arrivera en fin de contrat en juin avec son équipe de presque toujours, le Leinster, dont il porte le maillot depuis 2006, hormis un pige de deux saisons au Racing 92, de 2013 à 2015.