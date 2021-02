Coupe du Monde 2023 : France - Nouvelle-Zélande en ouverture le 8 septembre !

Il y avait eu Angleterre – Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde 1991 à Twickenham, il y aura France – Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde 2023 au Stade de France ! Deux mois et demi après le tirage des poules du Mondial, qui avait placé la France, pays organisateur, avec les Blacks, triples vainqueurs de la compétition, le calendrier a été dévoilé ce vendredi. Et les vœux du sélectionneur français Fabien Galthié ont été exaucés, puisque les Bleus défieront les Néo-Zélandais dès le premier match, le 8 septembre !

Une telle affiche dès le match d’ouverture est très rare, hormis lors de l’édition 1991 donc, et cela permettra aux deux équipes de débuter la compétition à fond, avant d’affronter des sélections a priori moins fortes, et donc de pouvoir récupérer un peu avant un éventuel quart de finale. Après ce match d’ouverture, la France affrontera le vainqueur de la zone de qualifications américaine le 14 septembre à Lille, puis le vainqueur de la zone de qualifications africaine le 21 septembre à l’Orange Vélodrome de Marseille, et enfin l’Italie le 6 octobre au Groupama Stadium de Lyon.



Au moins une grosse équipe dans chaque ville

Toulouse / Nice / Marseille

Bordeaux / Nantes / Lille

Lyon / Saint-Etienne / Saint-Denis

Lors de cette phase de poules, chaque stade accueillera au moins une fois une très grosse équipe. C’est ainsi que Toulouse verra les All Blacks contre l’équipe africaine du groupe A le 15 septembre, Nice sera le théâtre du choc Angleterre - Japon le 17, Marseille accueillera le match entre l’Angleterre et l’Argentine le 9, Bordeaux verra l’affrontement entre le pays de Galles et les Fidji le 10, Nantes le match Japon - Argentine le 8 octobre, et les supporters anglais pourront voir deux fois leur équipe à Lille, contre une équipe américaine le 23 septembre et une équipe océanienne le 7 octobre, Lyon accueillera le choc pays de Galles - Australie le 24 septembre et Saint-Etienne Australie - Fidj le 17. Marseille recevra également deux quarts de finale. Le Stade de France accueillera tous les autres matchs des phases finales : deux quarts, deux demies, la petite finale et la grande finale le 28 octobre.Plus d'infos à venir...