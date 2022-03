Coupe du Monde 2023 : Des doutes sur la qualification de l'Espagne ?

Encore quatre billets à délivrer

Le 13 mars dernier, l'équipe masculine de rugby d'Espagne battait le Portugal sur le score de 33-28 et décrochait son billet pour la Coupe du Monde 2023 en France, se qualifiant ainsi pour son premier Mondial depuis 1999. Mais cette qualification pourrait être entachée d'une irrégularité, et World Rugby a fait savoir ce lundi qu'elle ouvrait une enquête. "World Rugby va réunir une commission judiciaire indépendante pour examiner une violation potentielle du règlement 8 de World Rugby (relative à l'éligibilité des joueurs pour jouer en équipe nationale senior) imputable à la Fédération espagnole de rugby (FER) pendant le Rugby Europe Championship 2021 et 2022, qui a fait fonction de processus de qualification européen pour la Coupe du Monde de Rugby 2023.Après avoir procédé à une première enquête, la fédération internationale estime qu'un réexamen formel indépendant est justifié, comme le prévoit le règlement de World Rugby. La Fédération espagnole de rugby a coopéré pleinement tout au long de l'enquête initiale. Il a été demandé au président du comité judiciaire indépendant de World Rugby, Christopher Quinlan QC, de former le comité judiciaire afin d'obtenir des éclaircissements dès que possible, compte tenu des incidences potentielles que cela aurait sur la Coupe du Monde de Rugby 2023. Quinlan a convoqué Nigel Hampton QC (président), Pamela Woodman et Frank Hadden au comité. La procédure étant en cours, World Rugby ne fera pas d'autres commentaires avant sa conclusion", écrit l'instance dans un communiqué.Si elle garde son billet pour le Mondial, l'Espagne jouera au sein du groupe B, avec l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Ecosse et un pays de l'Asie ou du Pacifique.: une équipe africaine (Namibie ou Burkina Faso ou Zimbabwe ou Côte d'Ivoire ou Sénégal ou Algérie ou Ouganda ou Kenya) ira dans le groupe de la France et de la Nouvelle-Zélande ; une équipe asiatique (Hong Kong ou Malaisie ou Corée du Sud) ou les Tonga ira dans le groupe de l'Afrique du Sud et de l'Irlande ; le vainqueur de Chili - Etats-Unis ira dans le groupe de l'Angleterre et du Japon ; le vainqueur d'un tournoi entre les perdants de tous ces barrages ira dans le groupe du pays de Galles et de l'Australie.