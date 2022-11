Coupe du Monde 2022 (F) : Un seul changement pour les Bleues face au Canada

🇨🇦 Le 𝐗𝐕 𝐝𝐞 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓 !

🥉 Le #XVdeFrance qui affrontera le Canada pour la 3ème place de la Coupe du Monde #RWC2021 !#NeFaisonsXV pic.twitter.com/xxuAg1zX1Y



— France Rugby (@FranceRugby) November 9, 2022

Deux changements sur le banc

Le XV de départ des Bleues pour affronter le Canada

Thomas Darracq et son staff ont décidé de jouer la continuité. Un peu moins d’une semaine après la défaite frustrante face à la Nouvelle-Zélande lors des demi-finales de la Coupe du Monde 2022, ce sont quatorze des quinze titulaires qui fouleront la pelouse de l’Eden Park ce samedi à l’occasion de la petite finale face au Canada. Titulaire au poste de pilier droit face aux Black Ferns, Clara Joyeyx débutera la rencontre sur le banc des remplaçantes. C’est Assia Khalfaoui qui prendra sa place dans le XV de départ et formera la première ligne aux côtés d’Agathe Sochat et Annaelle Deshaye. Pour la 60eme et dernière fois de sa carrière, Céline Ferer sera titularisée en deuxième ligne avec Madoussou Fall à ses côtés. Le pack sera complété par la troisième ligne où prendront part la capitaine Gaëlle Hermet, Romaine Ménager et Charlotte Escudero.Comme depuis la blessure de Laure Sansus, Pauline Bourdon aura la charge du poste de demi de mêlée et formera la charnière avec Caroline Drouin. Marine Ménager et Joanna Grisez pourront faire jouer leur pointe de vitesse sur les ailes avec Gabrielle Vernier et Maëlle Filopon au centre. Enfin, Emilie Boulard est maintenue à l’arrière. Si le XV de départ ne compte qu’un seul changement, il y en aura un deux autres sur le banc de touche. En effet, Jessy Trémoulière y fait son entrée en lieu et place de Lina Queyroi pour les lignes arrières quand, dans le pack, Coco Lindelauf cède sa place à Laure Touyé. Un XV de départ dont l’objectif sera de rééditer les performances de 1994, 2002, 2006 et 2014, c’est-à-dire ramener la médaille de bronze de cette Coupe du Monde.Boulard - Grisez, Filopon, Vernier, M.Ménager - (o) Drouin, (m) Bourdon - Escudero, R.Ménager, Hermet - Fall, Ferer - Khalfaoui, Sochat, DeshayeTouyé, Domain, Joyeux, N'Diaye, Mayans, Chambon, Trémoulière, Jacquet