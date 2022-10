Coupe du monde 2022 (F) : La France déroule contre l'Italie et se qualifie pour les demi-finales

Et maintenant, la Nouvelle-Zélande ?

Mission accomplie pour les Bleues. Ce samedi,, grâce notamment à une très bonne seconde période. A Whangarei (Nouvelle-Zélande), les joueuses du sélectionneur Thomas Darracq n'ont pas mis longtemps pour prendre les commandes de cette rencontre. En effet, après seulement trois minutes de jeu, Joanna Grisez a profité d'une belle percée d'Emilie Boulard pour inscrire le premier essai tricolore à l'Okara Park. Après la transformation, Caroline Drouin a permis aux Françaises de prendre un peu plus d'avance au tableau d'affichage en passant deux pénalités avant et après la mi-temps (44eme et 50eme), alors que l'Italienne Michela Sillari avait elle débloqué le compteur des Transalpines.Après quelques approximations proches de l'en-but adverse et une grosse défense de la part des Italiennes, la France a réussi à bonifier sa domination en mêlée. Ainsi, Hollie Davidson, l'arbitre écossaise de la rencontre, a accordéDans la même temps, Silvia Turani a écopé d'un carton jaune sur l'action et a laissé ses coéquipières en infériorité. Derrière, les joueuses de Darracq ont déroulé et n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Après un essai de Laure Touyé (64eme), Grisez s'est offerte une magnifique triplé en allant à nouveau deux fois aplatir dans l'en-but italien (68eme et 70eme). Après un début de quart de finale inégal, la France a montré un bien meilleur visage vers l'heure de jeu et devra continuer sur cette lancée la semaine prochaine. En demi-finale, le 5 novembre prochain,Un sacré choc en perspective.