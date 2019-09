Cette dernière rencontre de préparation à la Coupe du monde au Japon qui débute dans deux semaines marquait le retour aux affaires de Sexton. Blessé au pouce, le chef d'orchestre des hommes en vert effectuait son retour sur le terrain.

L'ouvreur du Leinster a participé à l'intégralité du match, il a notamment transformé les essais de R. Kearney (21e) et de Furlong (51e). Il a cependant connu un échec en ne transformant pas l'essai de Ryan (61e), élu homme du match au coup de sifflet final. Chez les Diables Rouges, l'unique réalisation est venue de Parkes (30e). Les points au pied ont été inscrits par l'ancien Toulonnais Halfpenny.

L'Irlande entamera sa campagne nippone le 22 septembre contre l'Ecosse tandis que le pays de Galles affrontera la Géorgie le lendemain.

Congratulations to @JamesRyan126 who has been named Man of the Match! #TeamOfUs #ShoulderToShoulder #IREvWAL pic.twitter.com/r6ylysKOPR