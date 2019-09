Victoire bonifiée de l'Angleterre face aux Tonga 

L’Angleterre n’a pas manqué ses débuts dans cette Coupe du monde 2019, et ce malgré une entame de match compliquée. Opposé aux Tonga, ce dimanche au Dôme de Sapporo, le XV de la Rose s’est assez nettement imposé (35-3), bonus offensif en prime, grâce à 4 essais inscrits par Tuilagi (23e, 30e), George (57e) et enfin Cowan-Dickie (77e).

Un succès bonifié qui permet aux Anglais de prendre la tête du groupe C avec 5 points et une longueur d’avance sur les Bleus, vainqueurs samedi de l’Argentine (23-21). Au prochain match, les hommes d’Eddie Jones défieront les États-Unis, le 26 septembre prochain, tandis que les Tonga affronteront les Pumas deux jours plus tard.