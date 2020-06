Rugby : Comment se qualifier pour le Mondial 2023 ?

On connait déjà douze des vingt pays qui disputeront la Coupe du Monde de rugby en France en septembre et octobre 2023. Il s’agit des équipes ayant terminé parmi les trois premières de leur poule lors du Mondial 2019 au Japon : Afrique du Sud, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Pays de Galles, Japon, France, Australie, Irlande, Écosse, Italie, Argentine et Fidji.

Mais World Rugby a dévoilé le processus de qualification qui permettra à huit autres équipes de rallier la France dans un peu plus de trois ans. Des tournois de qualification se dérouleront sur chaque continent en 2021, puis un tournoi final aura lieu en novembre 2022 où quatre équipes joueront l'une contre l'autre afin de définir le nom du dernier qualifié. Voici le détail, le mode de qualification continent par continent :



• Amériques : Les Amériques qualifieront deux équipes d'ici septembre 2022. La troisième meilleure équipe de la région participera au tournoi final de qualification.



• Europe : Le Rugby Europe Championship offrira deux places directes de qualification aux deux meilleures équipes en mars 2022, tandis que la troisième meilleure équipe se rendra au tournoi final de qualification.



• Afrique : Le vainqueur de la Rugby Africa Cup 2022 se qualifiera directement et l'équipe finaliste ira au tournoi final de qualification.



• Océanie : Un play-off aller-retour entre le Tonga et les Samoa en 2021 déterminera l'équipe directement qualifiée pour la région Océanie. Le perdant affrontera ensuite le vainqueur de l'Oceania Rugby Cup 2021 dans le pays de l'équipe la mieux classée puis le vainqueur rejoindra le play-off Asie / Pacifique en tant que Océanie 2.



• Asie / Pacifique : Le vainqueur du Asian Rugby Men’s Championship 2021 affrontera Océanie 2 dans un play-off aller-retour. Le gagnant, en fonction du total des points sur les deux rencontres, sera qualifié tandis que le perdant se rendra au tournoi final de qualification.



• Tournoi final de qualification : Le tournoi se déroulera en novembre 2022 et verra s'affronter quatre équipes lors d'un mini-tournoi dont le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du Monde 2023.