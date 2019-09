Quesada: "Les Argentins parlent de ce match depuis un an"

Français et Argentins vont s’affronter samedi à Tokyo (9h15 heure française), dans un choc très attendu pour le premier match du groupe C de la Coupe du monde, où évoluent également l’Angleterre, le Tonga et les Etats-Unis.

"C’est impressionnant, les Argentins parlent de ce match depuis un an, témoigne dans les colonnes du Parisien Gonzalo Quesada, qui a occupé le poste adjoint au sein du XV de France puis chez les Pumas. La stratégie sera la clé. Chaque équipe essaiera d’étouffer l’autre en la mettant sous pression dans tous les secteurs. (…) On aura une équipe argentine à la limite en termes d’engagement. Mais je suis sûr que les Français seront aussi au taquet."