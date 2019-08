Pas très rassurants, ces Bleus

De ce dernier match de préparation, on ne retiendra que le score. Le XV de France, qui recevait l’Italie vendredi soir à Saint-Denis, s’est à peine rassuré à désormais trois semaines de ses débuts à la Coupe du monde 2019, le 21 septembre prochain contre l’Argentine. Car si les Bleus l’ont largement emporté (47-19), avec sept essais à la clé dont un de pénalité, ils ont encore affiché bien trop de lacunes dans le jeu pour partir vraiment sereins au Japon.

Capitaine en l’absence de Guilhem Guirado, remplaçant, Jefferson Poirot en était conscient au coup de sifflet final. "On a été un peu excités au début et indisciplinés. Mais je retiens qu'à treize, on a réussi à switcher et à marquer pour se remettre dans le match. Mais c’est sûr qu'il reste des réglages, a-t-il réagi sur TF1. On va malgré tout retenir l’état d’esprit et la gestion des temps faibles. C’est quelque chose qu’on n’avait pas trop su faire lors des derniers matches."

"L'objectif est rempli"

C’est après les deux cartons jaunes reçus par Louis Picamoles (18e) et Rabah Slimani (22e), et alors qu’ils ne menaient que 5-0 grâce à Yoann Huget (3e), que les Tricolores ont accéléré, en répondant à l’essai égalisateur des Italiens (20e) par deux incursions dans l’en-but adverse (24e, 31e). Ça, c’est le point positif. Mais dans les transmissions, les joueurs de Jacques Brunel ont été trop lents, trop brouillons. Comme la semaine passée contre l’Ecosse à Murrayfield.

Si Antoine Dupont (43e), Arthur Iturria (46e), Wenceslas Lauret (59e) et Thomas Ramos (75e) ont alourdi la note en seconde période, les Bleus ont tout de même été piégés deux autres fois, sur des erreurs d’inattention assez graves à ce niveau-là (51e, 67e). De tels errements coûteront cher face aux Pumas. "L'objectif est rempli, a toutefois conclu Jefferson Poirot. Ce qui qui nous satisfait surtout, c’est qu’il y a beaucoup d'envie. Petit à petit, on prend de la confiance."