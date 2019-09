O’Gara se méfie des Bleus

Dans une chronique pour The Irish Examiner, Ronan O’Gara est revenu sur les premiers matches de la Coupe du monde. Et pour la légende irlandaise, "la victoire de la France face à l’Argentine est le résultat le plus important de ces phases de poules".

Et l’entraîneur principal de La Rochelle de s’expliquer, en prenant l’argument du résultat libérateur: "Les gens ont tendance à oublier le mauvais bilan récent de la France, et s’adjuger une victoire dans un match-charnière comme celui-là va enlever un poids psychologique considérable à ce groupe".

L’ancien demi d’ouverture conclut, lui qui a longtemps pratiqué les Bleus: "Ils pourraient jouer le pays de Galles en quart et je ne parierais pas contre eux".