Namibie-Canada est annulé !

World Rugby annonce que la rencontre, qui devait opposer la Namibie au Canada pour le compte de la Poule B de la Coupe du monde au Japon ce dimanche (5h15, h.f.), à Kamaishi, ville située à environ 500km de la capitale Tokyo, est annulée, tout comme l'avaient été les matches Nouvelle-Zélande-Italie et Angleterre-France.

Une décision qui est motivée là encore par le passage du super typhon Hagibis, qui a déjà provoqué la mort de 3 personnes sur l'archipel nippon, selon les derniers bilans.

Namibiens et Canadiens perdent là leur dernière opportunité de remporter un match dans cette édition 2019 qui se termine sur ce match nul (0-0), entériné sur tapis vert.

