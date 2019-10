Mauvaka et Ramos nouveaux forfaits

L'hécatombe continue chez les Bleus de Brunel, parmi lesquels Willemse (remplacé par Tolofua, finalement non retenu), Falgoux (Baille) et Doumayrou (Vakatawa) avaient déjà dû renoncer en cours de préparation. Le XV de France depuis son arrivée au Japon avait aussi perdu Wesley Fofana (cuisse), remplacé par Pierre-Louis Barassi, et Demba Bamba (adducteurs), suppléé par Cedate Gomes Sa, et voilà que deux nouveaux forfaits sont à déplorer au lendemain de la victoire sur les USA (33-9).

RMC Sport annonce que le talonneur Peato Mauvaka (22 ans, 1 sél.) et l'arrière Thomas Ramos (24 ans, 8 sél.), tous les 2 joueurs du Stade Toulousain, se retrouvent à leur tour sur le flanc, mais surtout que ni l'un ni l'autre ne sont en mesure de continuer à postuler pour la suite de ce Mondial nippon. Alors même que les Tricolores, qui à l'évidence digèrent de plus en plus mal la préparation très exigeante de Thibault Giroud au cours de l'été, enchaînent dès dimanche face aux Tonga (9h45).

Victime d'une déchirure du psoas, révélée jeudi lors d'examens, Mauvaka ne compte pas le moindre temps de jeu dans cette Coupe du monde, à la différence de Ramos, titulaire face aux Etats-Unis et qui totalisait 77mn de jeu dans la compétition, avant d'être rattrapé par un œdème fatal à une cheville.