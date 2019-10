Les Tonga dominent les Etats-Unis pour l'honneur

La dernière rencontre du groupe C de la Coupe du monde 2019, celui de l'équipe de France, a vu les Tonga l'emporter (24-19) face aux Etats-Unis. Les Aigles de Mer ne repartiront ainsi pas bredouilles du Japon, après s'être inclinés contre les Bleus, mais aussi face à l'Angleterre et l'Argentine. Menés de cinq points à la pause après notamment deux essais de l'Américain Te'o (21e et 27e), les Tongiens ont réagi après le repos grâce à Hingano (59e) et Piutau (63e), alors que Fisiihoi avait inscrit le premier essai du match après 17 minutes de jeu. Lamborn a réduit l'écart en fin de partie pour les joueurs de Gary Gold.