Les Gallois rejoignent la France en quarts

Le quart de finale attendu entre les Gallois, champions d'Europe et lauréats du Grand Chelem lors du dernier Tournoi des 6 Nations, et le XV de France aura bien lieu dimanche prochain, à Oïta (9h15).

35-13



Wales make it four from four in Pool D with a bonus-point victory at #RWCKumamoto Gêm ychydig rhwystredig ar adegau, ond Cymru sy'n hawlio'r fuddugoliaeth ar ynys Kyushu. #HWFN pic.twitter.com/XqBjX5t4xa — Welsh Rugby Union (@WelshRugbyUnion) October 13, 2019

Mais on a longtemps pu croire que les vaillants Uruguayens, portés par un succès déjà historique sur les Fidji, étaient en mesure de créer un exploit encore plus retentissant, avant finalement de s'incliner en toute logique face à l'un des favoris de la compétition (35-13). Un succès bonifié, le 4e en 4 matches pour le XV du Poireau, qui termine premier de la Poule D devant l'Australie, envoyée affronter l'Angleterre.

Et pourtant, l'équipe très remaniée de Warren Gatland, soucieux de préserver ses cadres éprouvés par la très physique opposition avec les Fidji (le capitaine A.-W. Jones, le talonneur K. Owens, le 3e ligne J. Navidi, l'ouvreur D. Biggar et l'arrière L. Williams étaient tous au repos), a longtemps buté sur la défense si bien organisée des Sud-Américains et ne menait ainsi que d'un petit point à la pause (7-6) grâce au premier essai de Nicky Smith (16e). Et il faudra attendre la 5e réalisation personnelle de l'ailier Josh Adams au retour des vestiaires (48e) pour voir enfin la hiérarchie respectée avec un essai de pénalité (63e) et les derniers coups de rein, signés Tomos Williams (73e) et Gareth Davies (80e+4). Respect pour Los Teros qui vont mettre un point d'honneur à inscrire un essai lors de chacun de leurs matches avec cette fois German Kessler à l'honneur (70e) pour l'équipe révélation de la compétition.