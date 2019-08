Les Gallois ne sont plus invincibles

L'Angleterre est parvenue à casser invincibilité galloise ce dimanche en match amical à Twickenham (33-19). Le XV du Poireau était invaincu depuis mars 2018, soit 14 matches.

Le XV de la Rose a profité de son premier match de préparation pour la Coupe du monde (du 20 septembre au 2 novembre au Japon) pour prendre sa revanche après son revers au dernier Tournoi des 6 Nations (21-13). Les deux équipes ont inscrit trois essais avec Vunipola (3e), Cokanasiga (12) et Cowan-Dickie (38e) d'un côté et Davies (21e), North (49e) et Jones (56e) de l'autre. Sauf que Ford a sanctionné, au pied, l'indiscipline des hommes de Warren Gatland.

Le pays de Galles laisse filer l'opportunité de passer première nation mondiale. Les Anglais engrangent de la confiance, eux qui figure dans le groupe C au Mondial, celui du XV de France.