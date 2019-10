Les All Blacks expédient l'Irlande

La Nouvelle-Zélande a rejoint l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde au Japon. Les All Blacks ont écrasé l'Irlande, ce samedi en quart de finale à Tokyo (46-14).

Aarron Smith (14e et 20e), Beauden Barrett (32e), Codie Taylor (48e), Matt Todd (61e), George Bridge (73e) et Jordie Barrett (80e) ont inscrit les sept essais des champions du monde en titre. Le XV du Trèfle a réagi bien tardivement avec un essai de Robbie Henshaw (69e) et un autre de pénalité (76e).

La place de finaliste se jouera samedi prochain face au XV de la Rose.