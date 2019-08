L'Ecosse déroule en Géorgie

Ce samedi à Tbilissi en Géorgie, l'Ecosse a parachevé sa préparation à la Coupe du monde qui débute au Japon le 20 septembre. Le XV du Chardon a déroulé, battant la nation d'Europe centrale 10-44.

Les Britanniques ont aplati cinq essais grâce à Toolis (13e), Hutchinson (18e, 46e), Graham (62e) et Cummings (72e). Le demi de mêlée de Clermont, Laidlaw, a inscrit 19 points au pied.

Côté "Lelos", le pilier de Brive Asieshvili a sauvé l'honneur en plantant l'unique essai de son équipe (57e).

FULL TIME | A confident performance in defence and attack from Scotland in a historic match against Georgia, to give us the win in Tbilisi! #AsOne pic.twitter.com/i4NsIKX9Zq