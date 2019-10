Le Tweet de la FFR qui confirme Edwards

Shaun Edwards, le très recherché futur ex-coach de la défense du pays de Galles, qui a choisi de ne pas prolonger son bail à l'issue de la Coupe du monde, rejoindra-t-il le staff du XV de France sous les ordres de Fabien Galthié, le prochain sélectionneur tricolore ? Le doute est permis, et pourtant, Serge Simon, le vice-président de la FFR et patron des équipes de France, a choisi les réseaux sociaux pour certifier que la signature d'Edwards était acquise.

Un Tweet en guise de communication officielle pour répondre notamment aux interrogations de nos confrères de L'Equipe, qui s'interrogeaient mercredi dans leur édition du jour sur les réelles intentions du technicien britannique.

"Une pensée pour Shaun Edwards, qui a appris dans L'Equipe que le document signé avec nous n’était peut être pas son contrat. Sois rassuré Shaun, c’était bel et bien ton contrat de travail, et nous sommes très honorés de t’accueillir après cette Coupe du monde. See you on sunday. Good luck", lance ainsi le bras droit de Bernard Laporte à l'intention de celui qui va tout mettre en oeuvre pour déjouer les plans de l'attaque des Bleus de Brunel dimanche, à Oïta (9h15), lors du quart de finale entre le XV du Poireau et l'équipe de France.