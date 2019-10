Le sélectionneur gallois l’avoue, "la meilleure équipe a perdu"

Le XV de France s’est incliné contre le Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du monde, ce dimanche à Oita, au Japon (20-19). Supérieurs dans le jeu mais plombés par le carton rouge de Sébastien Vahaamahina en début de seconde période, les Bleus assurément méritaient une issue bien moins frustrante.

C’est l’avis en tout cas de Warren Gatland, le sélectionneur gallois, qui salue la prestation des Tricolores avec beaucoup d’humilité et de lucidité dans son analyse. "La meilleure équipe a perdu aujourd'hui. Le carton rouge a été important bien sûr. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que nos gars n'ont pas abandonné, ils ont continué de travailler. Ça a été un match dur, physique et la France a été très bonne."

Et d’ajouter lors d’une conférence de presse ainsi relayée par L’Equipe: "A la mi-temps, on s'est juste dit qu'il fallait revenir au score et c'est ce qu'on a fait. Tactiquement, les Français ont été très intelligents dans leur façon de jouer. Je suis très fier de mes joueurs parce que je pense que certaines équipes auraient capitulé, mais nous non."