Le sélectionneur anglais salue "les dieux du typhon"

S’il comprend la déception des supporters anglais après l’annulation du match de poules de la Coupe du monde de rugby entre l’Angleterre et le XV de France, un "crunch" initialement prévu samedi à Yokohama mais qui n’aura pas lieu en raison du passage dans la région du typhon Hagibis, Eddie Jones a évoqué "une super opportunité."

"Je trouve que c’est une merveilleuse Coupe du monde, et on ne peut rien faire contre les typhons, a commenté le sélectionneur anglais sur le site de sa fédération. Ce genre de choses arrivent, et on fait avec. Les Japonais ont un mot pour ça: «Shouganai» - On ne peut rien y faire."

Le XV de la Rose ne rejouera donc pas avant son quart de finale, face au pays de Galles ou l’Australie, le samedi 19 octobre à Oita. "On n’est pas du tout inquiets, on est même très excités. C’est une superbe opportunité. Qui aurait pu penser qu’on aurait deux matches relativement faciles, un match compliqué et ensuite deux semaines pour se préparer pour le quart de finale ? Quelqu’un nous sourit. Les dieux du typhon, peut-être", a expliqué Jones.