L’Argentine termine sur une bonne note

A défaut de participer aux quarts de finale de la Coupe du monde au Japon, l’Argentine a décroché son billet pour le prochain mondial en France.

Pour leur dernier match dans cette Coupe du monde, les Pumas, qui ont en effet tranquillement dominé les Etats-Unis (47-17) et sont ainsi assurés de terminer à la troisième place du groupe avec deux victoires (contre les Samoa et donc les Etats-Unis) et deux défaites (face à l’Angleterre et la France).

Face aux Eagles, les Argentins se sont fait plaisir avec sept essais inscrits.