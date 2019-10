S’ils ont mis un peu de temps à imposer leur puissance et ne menaient que 24-9 à la pause, les All Blacks ont déroulé en seconde période en inscrivant au total onze essais. Premiers de leur poule, les joueurs de Steve Hansen valident donc leur billet pour les quarts de finale mais - petit bémol - ne signent pas la plus large victoire de la compétition, puisqu’ils avaient fessé le Canada 63-0, quatre jours plus tôt.