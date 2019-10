Italie: Un recours déposé auprès de World Rugby

Privée du choc face aux All Blacks en raison du super typhon Hagibis, la Squadra Azzurra et son capitaine historique digèrent très mal la décision de World Rugby d’annuler leur dernier match de poule, décisif pour la qualification. Et s’interrogent sur l’absence d’un plan B…

Un sentiment d’injustice tel que la Fédération italienne (FIR) a choisi, selon la Repubblica, a déposé un recours auprès de World Rugby afin d’obtenir de l’instance qu’elle revienne sur sa décision et reporte ou déplace la rencontre.

Quoi qu'il arrive - et la perspective de voir l'instance internationale se désavouer paraît désormais hautement improbable... - la délégation italienne restera au Japon jusqu'à lundi, date de son retour au pays.