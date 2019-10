Galles-Navidi: "C'est bien d'être n°2 mondial, mais..."

Avec sept victoires lors des huit dernières confrontations entre les deux nations, le pays de Galles a de bonnes raisons d'aborder avec confiance le quart de finale de Coupe du monde face au XV de France dimanche, à Oïta (9h15).

Des champions d'Europe, lauréats du Grand Chelem dans le dernier Tournoi des 6 Nations, qui ont bien l'intention d'assumer leur statut de dauphins des All Blacks dans la hiérarchie mondiale, avant d'envisager retrouver les Springboks ou le Japon, pays hôte de la compétition, dans le dernier carré puis une éventuelle finale contre l'ogre néo-zélandais. "C’est bien d’être numéro 2 mondial, mais ça ne voudra rien dire si on ne gagne pas ce week-end, résume Josh Navidi sur le site du Mondial. Mais on ne risque pas de pécher par excès de confiance !" Le précieux flanker-gratteur du XV du Poireau exprime la force tranquille d'une équipe qui maîtrise son sujet. Tout ce qui fait défaut à une équipe de France sans certitudes.

"On ne va pas avoir la grosse tête ou quoi que ce soit. On connaît nos qualités et on sait ce qu'on a à faire, assure-t-il. Nous nous connaissons tous très bien. Nous sommes ensemble depuis un long moment. On passe aux chose sérieuses, mais je dirais que tout se présente sous les meilleurs auspices."