Fidji: Avec 10 titulaires du Top 14 face aux Wallabies

C'est un quinze de départ très couleur Top 14 que John McKee, le sélectionneur des Fidji, a composé pour l'entrée en lice de la sélection du Pacifique dans la Coupe du monde au Japon face à l'Australie samedi, à Sapporo (6h45, h.f.).

Pas moins de 10 titulaires évoluent en effet dans le championnat de France. Du demi de mêlée Ben Volavola (Racing 92) à l'arrière Kini Murimurivalu (La Rochelle), en passant par Waisea Nayacalevu (Stade Français), Levani Botia (La Rochelle), Josua Tuisova (LOU) et Semi Radradra (UBB), c'est une bonne partie de l'élite hexagonale qui sera représentée contre les Wallabies. Sans oublier les flankers Peceli Yato (Clermont) et Dominiko Waqaniburotu (Pau), le 2e ligne Leone Nakarawa (Racing 92) et enfin le pilier Peni Ravai (UBB).

Le XV fidjien : Murimurivalu - Tuisova, Nayacalevu, Botia, Radradra - (o) Volavola, (m) Lomani - Yato, Mata, Waqaniburotu - Nakarawa, Cavubati - Ravai, Matavesi, Ma'afu

Remplaçants : Vugakoto, Mawi, Saulo, Ratuva, Voka, Matawalu, Veitokani, Goneva

Here's the @fijirugby team to face the @wallabies in Pool D on Saturday, at 13.45hrs (GMT+9). #RWC2019 #FijvAUS #RWCSapporo



