Etats-Unis: Les Eagles estiment "pouvoir rivaliser avec n’importe qui dans le monde"

Parce qu'ils n'émargent notamment qu'au 13e rang mondial dans un classement World Rugby, où les Bleus figurent à la 7e place cette semaine, les joueurs américains ne peuvent que craindre le XV de France qu'ils défieront mercredi, à Fukuoaka (9h45). Surtout lorsque comme c'est le cas des Eagles, on ne compte que 3 petites victoires en 25 matches de Coupe du monde.

"Ils sont dangereux à tous les postes, résume l'ailier Blaine Scully, qui ne se prive pas pour autant d'être ambitieux. Pour nous, il va falloir rester concentrés 80 minutes. On est fondamentalement convaincus d'avoir la capacité de rivaliser. Si on reste fidèles à notre manière de procéder et si on respecte nos lignes et notre plan de jeu, on a la sensation de pouvoir rivaliser avec n’importe qui dans le monde."

Cinq changements ont été opérés par rapport à la défaite face à l'Angleterre (45-7) : le Toulousain David Ainu'u – forfait sur blessure pour le reste de la compétition – et Ben Landry cèdent leur place à Eric Fry et Nate Brakeley ; Hanco Germishuys sort du banc pour suppléer John Quill, suspendu suite à son carton rouge. Et suite aux blessures de Paul Lasike et Will Hooley, Bryce Campbell et Mike Teo intègrent ce quinze de départ. A noter que les Bleus devront se méfier, non seulement du talonneur Joe Taufetee, crédité de 20 essais en 24 sélections avec les Eagles, dont 18 essais en 17 titularisations, mais aussi sur leurs annonces du pilier Eric Fry (Vannes) et du deuxième ligne remplaçant Greg Peterson (Union Bordeaux-Bègles).

Le XV américain : M. Te'o - Scully (Cap.), Brache, Campbell, Iosefo - (o) MacGinty, (m) S. Davies - Germishuys, Dolan, Lamborn - Civetta, Brakeley - Lamositele, Taufet'e, Fry.

Remplaçants : Fawsitt, Kilifi, Mullen, Peterson, Pinkelman, de Haas, Magie, Palamo.