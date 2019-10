Dupont s'entraîne encore à part 

Considéré par la plupart des observateurs de ce Mondial nippon avec l'ailier clermontois Damian Penaud comme le meilleur joueur du XV de France, Antoine Dupont reste pourtant incertain à 5 jours du quart de finale face aux Gallois.

Mardi, le demi de mêlée toulousain, toujours handicapé par des douleurs au dos, n'a encore une fois pas été en mesure de s'entraîner avec ses coéquipiers. Au surlendemain d'un entraînement écourté et achevé par des soins dimanche, Dupont a dû cette fois se contenter d'une séance à la carte de réathlétisation, rapporte le site sport24.lefigaro.fr. Voilà bientôt 3 semaines que le champion de France se plaint des suites d'une lombalgie, qui tarde à le laisser tranquille. D'autres ont été renvoyés en France pour moins que ça... Et pourtant, la confiance semble de mise chez les Bleus quand on évoque le cas de Dupont.

"Il se donne à fond pour revenir. Aujourd’hui, il court comme un lapin. J’ai l’impression que ça va et qu’on pourra compter sur lui ce week-end", a ainsi confié son coéquipier en club, Sofiane Guitoune.