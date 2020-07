Divers : Quatre Français dans le Top 50 des personnalités les plus influentes

A défaut de dominer le monde du rugby sur le terrain, la France peut au moins se targuer de compter des personnalités influentes dans l’ovalie. Le magazine Rugby World a dévoilé ce mercredi son Top 50 des personnalités les plus influentes du monde du rugby et quatre Français y figurent. A commencer par Bernard Laporte (56 ans), le président de la Fédération française depuis quatre ans (qui a annoncé ce mardi qu’il briguait un deuxième mandat) et vice-président de World Rugby depuis le moi de mai et son élection aux côtés de Bill Beaumont, qui occupe la deuxième place de ce classement. L’ancien sélectionneur et ministre se retrouve derrière Siya Kolisi, le capitaine des Springboks champions du monde 2019.

Galthié et Goze sont là aussi

Claude Atcher (64 ans), directeur général de la Coupe du Monde 2023 (qui avait également été directeur technique de la Coupe du Monde 2007, qui se déroulait également en France), occupe quant à lui le septième rang. Paul Goze (68 ans), le président de la Ligue nationale de rugby (depuis 2012) est 28eme de ce classement, alors que Fabien Galthié (51 ans), le sélectionneur des Bleus, qui a signé des débuts prometteurs en 2020 (3 victoires, 1 défaite), est 31eme. Dans ce classement, on retrouve au total dix joueurs et onze entraîneurs ou sélectionneurs, le reste du Top 50 étant composé de dirigeants, de journalistes ou d’arbitres.