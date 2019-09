Défaite interdite pour les Bleus

Nous y voilà. Depuis le tirage au sort des poules de cette Coupe du monde en mai 2017, les pensées tourmentées du rugby français étaient consacrées à ce premier match du Mondial nippon face à l’Argentine (samedi, 9h15 heure française). Depuis cette date, les résultats du XV de France ont été constants dans la déception procurée à ses supporteurs avec des performances au mieux poussives, au pire navrantes. Les Bleus se maintiennent péniblement à la huitième place du classement World Rugby et ne rivalisent plus avec les autres grandes nations historiques de ce sport, un constat culminant lors du dernier Tournoi des 6 Nations avec une déroute historique face à l’Angleterre à Twickenham (44-8).

Si les Tonga et les Etats-Unis, autres adversaires de la poule C, restent (a priori) dans les cordes de ces Français, personne n’imagine, malgré la glorieuse incertitude du sport, la France piquer le XV de la Rose lors de sa dernière rencontre de cette phase de poules. Cet affrontement inaugural face aux Pumas revêt donc un enjeu clairement vital, si les Tricolores veulent rejoindre les quarts de finale, objectif avoué des joueurs, puisque l'encadrement n'ose plus rien viser...

Penaud: "Envie de montrer qu'on est pas des pipes"

"On reste lucide. Si le premier match est toujours déterminant, il n’est pas éliminatoire. Mais forcément le résultat va déterminer la suite du parcours", déclare le capitaine Guilhem Guirado, dans une tentative de réduire l’enjeu. "Nos résultats n’ont pas été réguliers, on a manqué de constance. On y croit, on s’est préparé pour ça. On a travaillé dur. Pendant la préparation, on a montré de belles choses, on a envie de les remontrer sur la compétition et dès demain contre un adversaire coriace", affirme-t-il.

Les Argentins ne disent pas autre chose, n’hésitant pas, eux, à dramatiser la rencontre. "C’est pour nous tous le match le plus important de notre vie. Cette pression sera toujours là et créera forcément de la nervosité vu ce que ce match représente pour nous et l’importance du résultat pour la suite", avoue Pablo Matera, leader du quinze argentin. La sélection entraînée par Mario Ledesma, opposée chaque année dans le Rugby Championship aux ténors du Sud, n'a pas comptablement, de meilleurs résultats que la France avec ses 9 défaites sur les 9 derniers matches, mais "personne ne pense que ces performances aient pu avoir une conséquence sur l’équipe", selon le trois-quarts centre Matias Orlando.

"On est passé pas loin dans pas mal de matchs. On a un ballon de match contre les Blacks et on finit à 6 points contre l’Australie, qui a ensuite battu la Nouvelle-Zélande. À mes yeux, on aurait dû gagner le dernier match contre l’Afrique du Sud. On a vu pleins de choses positives qui nous ont servi à préparer ce match", embraye même Mario Ledesma. L'ancien talonneur s’appuie également sur un quinze de départ, dont treize éléments jouent ensemble toute l’année avec la franchise des Jaguares, finaliste du dernier Super Rugby.

Des certitudes et des repères communs que ne possèdent pas les Bleus, alors que Romain Ntamack (20 ans), plus jeune joueur français jamais titularisé en Coupe du monde, ne va connaître que sa neuvième sélection à un poste d’ouvreur qu’il n'occupe pas avec son club, qu’Iturria retrouve son poste de formation en troisième ligne quand il n’y joue plus avec Clermont et que Wesley Fofana, leader de la défense durant la préparation, est sur le flanc.

"Notre groupe est assez jeune. Une grosse partie de l’équipe a peu de sélections. Mais on a mis de l’expérience sur le banc, avec Picamoles, Machenaud et Lopez, pour espérer apporter quelque chose. Parce qu’on peut penser que ce match va être serré, que ça va se jouer en seconde mi-temps" prévoit Jacques Brunel. Tout comme la réputation du rugby français, à 80 minutes de connaître peut-être une bérézina inédite, celle de rentrer au pays dès les poules. Et de finir d'achever le lent déclin du XV tricolore ces dernières années.